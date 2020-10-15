Президент Ильхам Алиев: С помощью дронов мы уничтожили военную технику Армении стоимостью в один миллиард долларов

БАКУ /Trend/ - Только с помощью дронов, приобретенных у Турции, мы уничтожили военную технику Армении стоимостью в один миллиард долларов, только с помощью дронов.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу «France 24».

"Конечно, как вам известно, мы используем также дроны, полученные из других источников. Мы используем артиллерию, многочисленные военные установки. Однако только дроны нанесли Армении ущерб на сумму 1 миллиард долларов. Это – серьезный ущерб для них. Мне интересно, откуда они взяли столько денег для приобретения всех этих установок, вполне вероятно, что получили бесплатно", - сказал глава государства.