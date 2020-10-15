БАКУ /Trend/ - Ряд известных поэтов и писателей мира направили письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

"Сложная ситуация и территориальный конфликт, с которыми столкнулась Ваша страна, беспокоят все мировое сообщество, в том числе и нас, писателей и поэтов. Но Ваш глубокий интеллект, безупречная дипломатическая деятельность и любовь к народу вселяют в каждого из нас надежду на яркие дни и счастливое будущее.

Мы – писатели и поэты, на самом деле против всех войн, но Ваша ситуация заставляет задуматься каждого из нас. Вы не сражаетесь за земли другой страны. Вы сражаетесь за свои земли в своей стране.

По заявлению мировых политиков, другого выхода уже не осталось. Эта ситуация убеждает нас в том, что пора действовать во имя будущего Азербайджана и его народа.

Азербайджан подарил миру многих дальновидных и мудрых людей. Ваша страна славится добротой и гостеприимством Вашего народа. Мы уверены, что эти люди покажут пример своим терпением и милосердием.

Мы искренне поддерживаем Вас и Ваш добрый народ", - говорится в письме.

Письмо направили - поэт, литературный критик из Индии Биплаб Мажи, первый президент албано-американского общества писателей из США Гжеке Маринаж, поэт, переводчик из Узбекистана Хосият Рустам, международный специалист по постановке театральных спектаклей из Италии Росальба Фантастико Ди Кастрон, сопредседатель Союза писателей России из России Вадим Терехин, член Союза писателей Вьетнама из Вьетнама Май Ван Фан, поэт из Индии, писатель, лауреат международных конкурсов Сован Бхаттачарья, доцент Университета Святого Климента Охридского из Македонии Даниэла Андоновска-Тражковска, генеральный директор Союза авторов научно-литературных произведений из Турции Мехмет Нури Пармаксыз, поэт, переводчик, доцент из Республики Корея - Сунгрье Хан, поэт, писатель из Турции Джошкун Карабулут, поэт из Великобритании Рудольф Марку, поэт, писатель и журналист из Испании Карлос Эрнесто Гарсия, председатель Евразийской творческой гильдии, поэт из Великобритании Джон Фарндон.