Али Асадов проинформировал грузинского коллегу об армянских провокациях

БАКУ /Trend/ - 14 октября Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов направил письмо Премьер-министру Грузии Георгию Гахарии.

В письме Премьер-министр Грузии был проинформирован об очередной военной провокации Армении против Азербайджана начиная с 27 сентября. Было подчеркнуто, что через день после достижения соглашения о прекращении огня по гуманитарным соображениям, в результате ночного обстрела ракетным комплексом SCUD жилых домов в центре Гянджи погибли 10 мирных жителей, в том числе 5 женщин, пострадало 34 человека, включая 10 женщин и 9 детей.

Была высоко оценена немедленная реакция МИД Грузии на попытку Армении нанести удар по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.

Было отмечено, что Азербайджан и Грузия поддерживают друг друга во всех международных организациях, демонстрируют солидарность в вопросе разрешения конфликтов, с которыми они сталкиваются, на основе принципов и норм международного права, в частности суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ.

(Текст: Кямаля Сеидова)