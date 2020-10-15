ВС Армении обстреляли в Тертере мирных граждан, участвовавших в церемонии похорон, трое погибших

ТЕРТЕР /Trend/ - ВС Армении подвергли артиллерийскому обстрелу мирных азербайджанских граждан, которые участвовали в церемонии похорон местного жителя на городском кладбище в Тертере.

Об этом сообщает в четверг с места события региональный корреспондент Trend.

В результате обстрела участников церемонии на месте погибли трое жителей Тертера, еще трое госпитализированы.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)