Экмеледдин Ихсаноглу направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - 9-й генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества, почетный президент Турецкого общества истории науки и член Международного центра Низами Гянджеви Экмеледдин Ихсаноглу направил Президенту Ильхаму Алиеву письмо.

"Ваше превосходительство.

Я с глубокой скорбью и беспокойством слежу за вероломными атаками Армении на мирных жителей в городе Гянджа и других районах Азербайджана. Как член Международного центра Низами Гянджеви, я глубоко обеспокоен столь открытым и нелегитимным нарушением международного и гуманитарного права. В связи с гибелью людей выражаю глубокие соболезнования жителям братской Гянджи, подарившей нам одного из гениальных поэтов нашей истории, имя которого является источником гордости для всех членов этого Центра.

Занимая пост 9-го генерального секретаря Организации исламского сотрудничества (ОИС), я призвал все государства-члены осуществить необходимые меры против агрессии и оккупации Армении, принял ряд важных резолюций. Согласно этим резолюциям, 57 стран-членов ОИС подтвердили и приняли, что Армения является агрессором и оккупантом, обязались предоставить финансовую и экономическую помощь жертвам военной агрессии и, наконец, осудили разрушение исторических памятников исламской религии на территории Азербайджана.

Благодаря мудрому руководству Вашего превосходительства, сегодня Азербайджан продолжает освобождать значительную часть своих оккупированных земель.

Горжусь тем, что Международный центр Низами Гянджеви играет активную роль в информировании мирового сообщества об этом конфликте. Уверен, что Центр посредством динамичной сети будет успешно представлять правое дело Азербайджана на международных форумах.

Ваше превосходительство, выражаю Вам высочайшее уважение, желаю постоянных и значимых успехов", - говорится в письме.