Стали известны имена погибших и раненых на кладбище в Тертере при обстреле со стороны ВС Армении
ТЕРТЕР /Trend/ - Стали известны имена погибших и раненых на кладбище во время похорон в Тертере в результате артиллерийского обстрела армянскими вооруженными силами, сообщает в четверг корреспондент Trend, находящийся во фронтовой зоне.
В результате обстрела похоронной процессии тяжело ранены жители Тертреского района Мамедов Физули Али оглу (1966), Амиров Нофель Эльмар оглу(1968), Амиров Искендер Эльмар оглу (1967), Аллахвердиев Эльсевяр Вели оглу (1979), Газанфарли Рафаэль Газанфар оглу (1986).
На месте скончались жители района Рустамов Васиф Бахадур оглу (1962), Оруджев Парвиз Новруз оглу (1989) и Заманов Шакир Хасай оглу (1988).
(Текст: Кямаля Сеидова.)
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