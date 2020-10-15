Армянское лобби пытается подорвать израильско-азербайджанские отношения

БАКУ /Trend/ - Действующая в Израиле Международная ассоциация Израиль-Азербайджан - "АзИз" обратилась к правительству страны и членам парламента.

Как сообщили в четверг Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой, в письме, направленном Ассоциацией президенту Израиля Реувену Ривлину, премьер-министру Биньямину Нетаньяху, спикеру Кнессета (парламент) Яриву Левину, главе МИД Габи Ашкенази, главе межпарламентской группы дружбы Израил-Азербайджан, депутату Евгению Сове, выражено беспокойство тем, что мировые СМИ игнорируют объективные факты в освещении военного конфликта с Арменией на территории Азербайджана.

"При этом они умалчивают о том, что города Азербайджана, расположенные вдали от зоны боевых действий, подверглись ракетному обстрелу, о наличии жертв среди мирного населения, а также о других военных преступлениях армянской стороны. Цель заключается в том, чтобы ввести в заблуждение мировое сообщество - кто борется за справедливость, кто является агрессором, а кто жертвой агрессии", - говорится в письме.

Акцентировав внимание на том, что Армения и армянское лобби в Израиле усилили давление на официальный Тель-Авив с тем, чтобы он отказался от своих обязательств по контрактам с Азербайджаном и прекратил продажу вооружений в эту страну, в "АзИз" заявили о недопустимости таких действий.

"Продолжающий и сегодня многовековую традицию толерантности и мультикультурализма, народ Азербайджана открыто выражает благодарность Израилю за оказываемую помощь. Сохранение отношений добрососедства и сотрудничества с Азербайджаном входят в стратегические интересы Израиля, мы никому не должны позволить испортить эти отношения", - подчеркивается в письме.

(Текст: Турал Гараджаев)