Генпрокуратура Азербайджана начала расследование в связи с распространенной армянской стороной дезинформацией

Политика 16 октября 2020 09:29 (UTC+04:00)
Генпрокуратура Азербайджана начала расследование в связи с распространенной армянской стороной дезинформацией

БАКУ /Trend/ - Пользователи некоторых социальных сетей, в том числе Инфотека-24 и других зарубежные СМИ, опубликовали видеоролики, на которых изображены кадры предполагаемого противоправного обращения с армянскими военнопленными со стороны якобы азербайджанских военнослужащих.

Об этом в четверг сообщили в Trend в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

В ведомстве отметили, что по первоначальным признакам возникли обоснованные сомнения в достоверности данных роликов.

"В настоящее время в данной связи проводится расследование, результаты которого будут представлены общественности", - сказали в Генпрокуратуре.

(Текст: Турал Гараджаев)

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