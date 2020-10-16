Президент Ильхам Алиев: Должны быть представлены даты вывода войск с оккупированных земель, иначе мы будем продолжать до конца

БАКУ/Trend/ - Мы будем продвигаться вперед. К тому же они должны соблюдать режим прекращения огня. Потому что это они его нарушили. С 12 часов дня было объявлено о прекращении огня. Мы дали строгий приказ всем нашим воинским соединениям, чтобы они соблюдали режим прекращения огня, остановились. Хотя сделать это было не так уж и легко.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу NTV.

«Мы остановились в 12 часов, а они нет.

Затем примерно в течение часа мы вновь перешли к действиям для самообороны и освободили еще несколько сел. Поэтому Армения, наконец, должна понять, что этим путем она ничего не добьется. Они должны соблюдать режим прекращения огня. Считаю, что в связи с этим руководство Армении должно сделать новое заявление о том, что они привержены прекращению огня и соблюдают его. Тогда и мы остановимся. Но, конечно же, процесс больше не может длиться годами. После этого нам должен быть представлен график. В ходе московских встреч мы не особо настаивали на этом. Потому что согласовать это в течение одного дня очень сложно. Мы это понимаем. Но как только начнется мирный процесс, первым вопросом повестки будет график вывода войск. Должны быть представлены даты. В какие дни армянские вооруженные силы выходят с оставшихся земель, куда возвращаемся уже мы. Иначе мы будем продолжать, как я уже говорил, до конца»,- сказал Президент Ильхам Алиев.