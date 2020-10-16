Президент Ильхам Алиев: Если армянский народ хочет знать реальную ситуацию, пусть слушает нас

БАКУ/Trend/ - Мы предоставляем самую точную информацию. Поэтому если армянский народ хочет знать реальную ситуацию, пусть слушает нас.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу NTV.

«Сегодня азербайджанская армия наносит армянской армии сокрушительные удары по всем направлениям. Я привел некоторые цифры, они ежедневно меняются. Согласно точным данным на вчерашний день, уничтожены 200 армянских танков, 33 танка взяты в качестве трофея, - в руках Армении нет ни одной единицы азербайджанской военной техники, - 33 танка, причем в рабочем состоянии, сегодня находятся в руках у нашей армии. Кроме того, уничтожены 2 системы противовоздушной обороны С-300, уничтожены 35 противовоздушных систем ОСА, КРУГ КУБ и другая техника. Таким образом, техническое оснащение армянской армии сильно пострадало, то есть, сходит на нет. Мы продвигаемся, каждый раз освобождаем новые земли, и это – реальность. В ближайшее время будут новые заявления. Это их еще больше ослабит. Армянский народ тоже должен знать правду. Мы предоставляем самую точную информацию. Поэтому если армянский народ хочет знать реальную ситуацию, пусть слушает нас»,- сказал глава государства.