Президент Ильхам Алиев: Очень скоро будут очередные радостные известия, хорошие новости

БАКУ/Trend/ - Очень скоро будут очередные радостные известия, хорошие новости.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу NTV.

«Азербайджанская армия, можно сказать, ежедневно проводит успешные операции. Общественность также информируется об этих операциях. Наша основная цель – восстановить нашу территориальную целостность. Поэтому основная цель на поле боя также заключается в освобождении стратегических высот от оккупантов и взятии под контроль больших территорий.

Заявление, с которым я вчера выступил, в очередной раз порадовало азербайджанский народ. От захватчиков были освобождены 3 села Физулинского и 5 сел Ходжавендского района. Должен также сказать, что под нашим контролем уже находятся стратегические высоты и в северном, и в южном, и в восточном направлениях.

Наша успешная операция продолжается. На сегодняшний день – конечно, эти цифры ежедневно меняются – от оккупантов были освобождены около 40, а может, и больше населенных пунктов – городов и сел. Очень скоро будут очередные радостные известия, хорошие новости»,- сказал глава государства.