Президент Ильхам Алиев: Мы на марше победы, демонстрация приверженности базовым принципам в таком случае требует большой политической воли

БАКУ/Trend/ - Мы привержены базовым принципам, которые называются Мадридскими. Потому что они отвечают нашим интересам. Армения и так уже заявила, что не принимает этих принципов. По предоставленной мне информации, вчера или позавчера премьер-министр Армении сделал заявление о том, что это неприемлемо для них. Так кто же нарушает переговорный процесс? Армения.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу NTV.

«Сейчас мы освобождаем наши земли. Мы уже водружаем наш флаг на горы, которые окружают наши города, водружаем их на расположенные в наших городах здания, мы на марше победы. Демонстрация приверженности базовым принципам в таком случае требует большой политической воли и ответственности. Как вы уже отметили, там указано, что на первом этапе возвращаются 5 районов, на втором еще 2 района, а затем будет обсуждаться будущее Нагорного Карабаха. Азербайджанские переселенцы должны вернуться в Нагорный Карабах, в том числе Шушу, потому что 98 процентов населения Шуши были азербайджанцы, они должны вернуться в Ханкенди и после этого азербайджанское и армянское население должно проживать там вместе, так же, как и в других уголках Азербайджана, в Баку, других городах. Наша позиция такова. Позиция же Армении заключается в том, чтобы прогнать оттуда азербайджанцев, как они это уже сделали, затем не позволить азербайджанцам вернуться, закрепить там результаты политики этнической чистки, сравнять с землей наши исторические, религиозные, культурные памятники, стереть культурное наследие азербайджанцев, а затем арменизировать эти земли. Вот их подход, а вот наш»,- сказал глава государства.