Президент Ильхам Алиев дал интервью генеральному директору медиагруппы «Международное информационное агентство «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву для российского агентства РИА Новости (Версия 2)

Политика 15 октября 2020 21:52 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев дал интервью генеральному директору медиагруппы «Международное информационное агентство «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву для российского агентства РИА Новости (Версия 2)

Первая версия - 19:11

БАКУ /Trend/ - 15 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью генеральному директору медиагруппы "Международное информационное агентство "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву для российского агентства РИА Новости. Trend предлагает это интервью.

-Господин Президент, искренне благодарен Вам за эту возможность задать вопросы в столь трудное для Азербайджана и для всего мира время. Как Вы оцениваете результаты военных действий с 27 сентября? Каковы потери сторон, по Вашим оценкам, и много ли пленных?

- Двадцать седьмого сентября Азербайджан подвергся очередной атаке армянских вооруженных сил. Это уже была не первая атака за последние три месяца. Подобное что-то, но в меньшем масштабе, состоялось в июле на государственной границе, тогда эта атака была отбита. Затем в августе, когда была заслана диверсионная группа со стороны Армении для того, чтобы совершать теракты против мирного населения и против военнослужащих, и глава этой группы был задержан, он дает показания. В конце сентября также наши населенные пункты подверглись артиллерийскому обстрелу, и в первые же часы у нас были жертвы как среди мирного населения, так и среди военнослужащих. На сегодняшний день у нас 43 погибших среди мирного населения и более 200 раненых, около 2 тысяч домов в селах и городах, которые прилегают к линии соприкосновения, либо полностью разрушены, либо пострадали. К сожалению, артиллерийские обстрелы со стороны Армении продолжаются и после согласования параметров прекращения огня, в том числе варварская бомбардировка города Гянджи, в результате которой погибли 10 мирных жителей и ранено около сорока.

Что касается потерь на поле боя, то, по нашим данным, потери армянской стороны намного выше, чем наши потери. Мы о своих потерях среди военнослужащих будем объявлять по истечении горячей фазы конфликта. Что касается результатов боевых действий, то они очень успешны для Азербайджанской армии, нам удалось прорвать глубоко эшелонированную оборону противника. В некоторых участках существовало даже четыре линии обороны. Горный рельеф, конечно, делает защиту намного более удобной, чем контрнаступление. На сегодняшний день от оккупации освобождены десятки населенных пунктов, в том числе город Джебраил и большая часть сел Джебраильского района, абсолютное большинство сел Физулинского района, поселок Суговушан, который имеет стратегическое значение. Мы выгнали оккупантов со стратегических высот на горном хребте Муровдаг и продолжаем успешную операцию по восстановлению территориальной целостности своей страны.

-Господин Президент, мы слышим с разных сторон об участии наемников из Сирии либо из Ливии на стороне Азербайджанской армии, в какой степени можно этому верить?

-Я уже говорил на эту тему неоднократно. Необходимости в каком-то иностранном военном участии в Азербайджане нет. Наша армия состоит из более 100 тысяч бойцов, и при необходимости, при мобилизации эта цифра может быть увеличена в несколько раз. Сегодня те вооруженные формирования, которые мы имеем, полностью способны выполнить любую поставленную задачу. Кадры уничтожения армянской военной техники доступны в интернете. Конечно, никакой наемник не обладает такой квалификацией и такими техническими возможностями. Мы только посредством беспилотных ударных летательных аппаратов уничтожили военную технику противника на сумму более миллиарда долларов, это не считая еще других средств, которыми мы располагаем. Потенциал Азербайджанской армии известен - это не секрет ни для кого, чем мы располагаем. Поэтому необходимости в дополнительных военных силах у нас нет. Азербайджан всегда был последовательным борцом с международным терроризмом, мы никогда не допустим, чтобы на нашей территории свили гнезда какие-то террористические организации, а тем более, чтобы они представляли угрозу для нашего народа и для наших соседей. Такого мы не допустим никогда. Никто никаких доказательств о наличии иностранных вооруженных формирований на территории Азербайджана, которые принимают участие в нынешних боестолкновениях, нам не предоставил. Наша официальная позиция заключается в том, что никаких иностранных наемников у нас нет.

-В московских соглашениях от 10 октября упоминаются базовые принципы урегулирования, расшифруйте, пожалуйста, эти принципы, как Вы их понимаете?

-Эти принципы выработаны на протяжении многих лет, более чем 10 лет, я бы сказал. В процессе моей работы с предыдущим руководством Армении мы очень активно продвигались в процессе согласования позиций. Это было очень непросто. Переговоры – это в любом случае сложный процесс, а тем более в таком важном вопросе. Тем не менее, обе стороны демонстрировали желание идти по пути политического урегулирования. Но, к сожалению, после прихода к власти нынешнего правительства Армении все, что было наработано до этого, было армянской стороной просто выброшено в корзину, а также была попытка изменить формат переговоров, привлечь к переговорам власти так называемой "Нагорно-Карабахской республики", что было отвергнуто как нами, так и сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Что касается базовых принципов, там все четко прописано. Предполагается освобождение оккупированных азербайджанских районов в поэтапном плане. На первом этапе - это юго-восточная часть оккупированных территорий - 5 районов. На втором этапе - это территории, которые расположены между Нагорным Карабахом и Арменией, - Лачинский и Кяльбаджарский районы, открытие всех коммуникаций, в том числе коммуникаций, которые расположены и в других частях на армяно-азербайджанской границе, возврат беженцев и вынужденных переселенцев в места их изначального проживания, что предполагает возврат азербайджанских беженцев и на территорию Шуши и других районов бывшей Нагорно-Карабахской автономной области. И переговоры по выработке окончательного статуса Нагорного Карабаха, которые должны быть согласованы сторонами. Вот в принципе, если говорить коротко, эти базовые принципы, к которым Азербайджан всегда выражал уважение, и мы их разрабатывали. Но новая армянская власть неоднократно заявляла, что это неприемлемо, что они не вернут ни одного сантиметра земли. Это говорил премьер-министр. Министр обороны Армении говорил, что Армения готовится к новой войне за новые территории. Звучали постоянные угрозы и оскорбления в наш адрес, что вылилось вот в такое противостояние. Думаю, что армянская сторона должна трезво оценить сложившуюся новую ситуацию и быть приверженной режиму прекращения огня, который она варварским образом нарушила через несколько часов, разбомбив мирно спящий город Гянджа.

-Господин Президент, если говорить о компромиссах, то на какие компромиссы вы были бы все же готовы? И есть ли черта, за которую Вы не отступите ни при каких обстоятельствах?

-Наша позиция всегда была очень конструктивной и последовательной. Она опиралась и на нормы международного права в плане реализации четырех резолюций Совбеза ООН, которые требовали полного, немедленного и безоговорочного вывода армянских сил с наших территорий. Наша позиция всегда основывалась на прагматичном подходе, и думаю, что те наработки, которые существуют на переговорном столе, это четко показывают. Что касается "красных линий", об этом мы заявляли очень четко, и сопредседатели Минской группы об этом хорошо знают: ни при каких условиях территориальная целостность Азербайджана не может быть нарушена, ни при каких условиях Азербайджан не даст согласия на независимость Нагорного Карабаха. Но одновременно наше предложение исходило из того, что в будущем на территории Нагорного Карабаха должны мирно жить и сосуществовать армянская община и азербайджанская община. Как это происходит, кстати, и в других населенных пунктах Азербайджана, и в том числе в Баку, где есть многотысячная армянская община, в России, в Грузии, в других странах, где армяне и азербайджанцы иной раз живут и работают в одном селе, и между ними не возникает никаких противоречий. Почему этого нельзя добиться у нас? Мы на это настроены, но, конечно же, должны быть устранены последствия этнических чисток, и все наши вынужденные переселенцы должны вернуться в собственные дома. Вот, в принципе, я вам чуть-чуть больше раскрыл, чем базовые принципы, наш подход по возможным компромиссам.

-Господин Президент, жестокость этой войны уже вошла в историю, и Вы - уже часть истории этой войны. Как Вы хотели бы остаться в истории?

-Знаете, любая война это жестокость, это жертвы, это страдания людей, потеря близких. Разница в том, что для азербайджанского народа - это война освободительная, а для Армении – это война захватническая. Ни для кого не секрет, и это факт, который уже знают и международные посредники, что так называемой "армии Нагорного Карабаха" не существует. Сегодня в том объединении, которое армянская сторона так называет, 90 процентов военнослужащих – граждане Армении. Они призываются на военную службу армянскими военкоматами и отправляются на оккупированные территории Азербайджана: в Агдам, Физули, Джебраил, Кяльбаджар, Губадлы, Лачин, Зангилан. Вопрос: а что они там делают? На международно признанных территориях Азербайджана сегодня находятся армянские оккупационные силы. И ничем это оправдать нельзя: ни с точки зрения международного права, ни с точки зрения человеческой морали. Невозможно на протяжении 30 лет вести политику по недопущению азербайджанцев на их исконные земли. Это же территории, где армянское население никогда не жило. Другой вопрос, что там все разрушено, и чтобы туда вернуться надо потратить огромные силы и время. Но такую позицию никак оправдать нельзя. Поэтому мы и наши военнослужащие бьются и погибают на азербайджанской земле. А армянские военнослужащие, они погибают на земле, которую их правительство хочет держать под оккупацией.

Что касается роли в истории, вы знаете, я об этом и раньше никогда не думал, а сейчас тем более. Моя главная задача – это оправдать доверие азербайджанского народа, сдержать те обещания, которые я давал на протяжении всех лет, что я нахожусь на этой должности. И вести страну по пути развития, обеспечить ее территориальную целостность. А то, как моя роль будет оценена в будущем, будет зависеть уже от воли азербайджанского народа, от того, чего мы добьемся. Поэтому думаю, что этот вопрос надо оставить тем, чье мнение всегда для меня было главенствующим в принятии тех или иных решений, в том числе по вопросу Нагорного Карабаха.

-Господин Президент, спасибо. Я задал все вопросы, которые планировал. Быть может, Вы хотели бы еще что-то добавить от себя?

-Я хотел бы использовать эту возможность, - кстати, выражаю благодарность за такую возможность адресовать свои слова многомиллионной российской аудитории, - хотел бы просто, чтобы больше было понимания позиции Азербайджана. Потому что иной раз бывают разные мнения в связи с конфликтом, с его историей, сегодняшним состоянием. Опираясь на факты, хочу довести до внимания наших зрителей, что на самом деле происходило и происходит. В начале 19 века Карабахский и Шушинский хан Ибрагим Халил, его статус именно такой и был, заключил договор с Царской Россией в лице генерала Цицианова о вхождении Карабахского ханства в состав России. Этот текст договора, он называется Кюрекчайский договор, размещен в интернете, каждый может с ним ознакомиться. Так вот. В этом договоре ни одного слова не сказано об армянском населении Карабахского ханства. Массовое переселение армянского населения в этот регион началось после двух русско-персидских войн 1813 и 1828 годов. И с тех пор из территории современного Ирана и частично Восточной Анатолии началось массовое переселение армян в Карабахский регион. Это что касается того, кому эта земля принадлежит исторически.

После развала Российской империи в 1918 году были созданы Азербайджанская Демократическая Республика и армянское независимое государство. Так вот Азербайджанская Демократическая Республика была создана в рамках всех этих территорий, и более того, на следующий день после объявления о создании Азербайджанской Демократической Республики она приняла решение о передаче города Ереван Армении в качестве столицы. Это тоже исторический факт. В 1921 году Кавказское бюро приняло решение оставить Нагорный Карабах в составе Азербайджана, а не передать, как трактуют некоторые псевдоисторики. Вот такова история этого региона. Ну а что произошло уже на рубеже развала СССР, я думаю, всем известно. Ведь развал СССР тоже начался тоже с сепаратизма в Нагорном Карабахе. Это стало спусковым крючком. Ведь многие забывают вот эти митинги, кто их организовывал, кто стоял за этим. Я часто говорю, что Пашинян – это продукт Сороса. И думаю, со мной согласятся все. Но Сорос - это уже даже не личность, это - понятие. Я совершенно не исключаю, что и тогда, для того, чтобы развалить великую страну, были пущены в ход такие инструменты. Взорвать изнутри, посеять раздор, стравить народы и развалить государства, и что, кстати, и произошло. Поэтому хотел бы просто довести эти исторические факты до внимания российской общественности и сказать, что Азербайджан и Россия связаны многовековыми узами дружбы, сотрудничества, взаимопонимания. Уверен, что никакая сила не может на это повлиять. Хотя мы видим попытки с разных направлений внести раздор, внести какое-то недоверие. Но благодаря последовательной политике и российского, и азербайджанского руководства мы не только не откатываемся назад, но идем вперед. Сегодня Россия и Азербайджан называют друг друга стратегическими партнерами. Уровень взаимодействия между нашими странами может быть примером для любых соседей. И уверен, после того, как военная фаза конфликта закончится и мы перейдем к политическому урегулированию, - а мы готовы это сделать хоть завтра, если армянская сторона оставит попытки вернуть то, что она потеряла, и то, что ей не принадлежит, силой, - то уверен, что Россия и дальше будет играть ведущую роль в деле стабилизации в нашем регионе. Поэтому хотел бы передать через ваш канал всем россиянам наилучший привет, наилучшие пожелания. В прошлом году миллион россиян посетили Азербайджан. Надеюсь, после пандемии эта динамика будет восстановлена. Мы всегда рады нашим гостям из России. И они знают, что, приезжая в Азербайджан, они чувствуют себя как дома.

-Спасибо большое, господин Президент, за это искренне интервью.

-Спасибо.

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