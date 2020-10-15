Президент Ильхам Алиев: На первом этапе должны быть освобождены 5 районов, на втором этапе - Лачинский и Кяльбаджарский районы

БАКУ/Trend/ -Предполагается освобождение оккупированных азербайджанских районов в поэтапном плане. На первом этапе - это юго-восточная часть оккупированных территорий - 5 районов. На втором этапе - это территории, которые расположены между Нагорным Карабахом и Арменией, - Лачинский и Кяльбаджарский районы, открытие всех коммуникаций, в том числе коммуникаций, которые расположены и в других частях на армяно-азербайджанской границе, возврат беженцев и вынужденных переселенцев в места их изначального проживания, что предполагает возврат азербайджанских беженцев и на территорию Шуши и других районов бывшей Нагорно-Карабахской автономной области.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью генеральному директору медиагруппы «Международное информационное агентство «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву для российского агентства РИА Новости.

«Эти принципы выработаны на протяжении многих лет, более чем 10 лет, я бы сказал. В процессе моей работы с предыдущим руководством Армении мы очень активно продвигались в процессе согласования позиций. Это было очень непросто. Переговоры – это в любом случае сложный процесс, а тем более в таком важном вопросе. Тем не менее, обе стороны демонстрировали желание идти по пути политического урегулирования. Но, к сожалению, после прихода к власти нынешнего правительства Армении все, что было наработано до этого, было армянской стороной просто выброшено в корзину, а также была попытка изменить формат переговоров, привлечь к переговорам власти так называемой «Нагорно-Карабахской республики», что было отвергнуто как нами, так и сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Что касается базовых принципов, там все четко прописано. Предполагается освобождение оккупированных азербайджанских районов в поэтапном плане. На первом этапе - это юго-восточная часть оккупированных территорий - 5 районов. На втором этапе - это территории, которые расположены между Нагорным Карабахом и Арменией, - Лачинский и Кяльбаджарский районы, открытие всех коммуникаций, в том числе коммуникаций, которые расположены и в других частях на армяно-азербайджанской границе, возврат беженцев и вынужденных переселенцев в места их изначального проживания, что предполагает возврат азербайджанских беженцев и на территорию Шуши и других районов бывшей Нагорно-Карабахской автономной области. И переговоры по выработке окончательного статуса Нагорного Карабаха, которые должны быть согласованы сторонами. Вот в принципе, если говорить коротко, эти базовые принципы, к которым Азербайджан всегда выражал уважение, и мы их разрабатывали. Но новая армянская власть неоднократно заявляла, что это неприемлемо, что они не вернут ни одного сантиметра земли. Это говорил премьер-министр. Министр обороны Армении говорил, что Армения готовится к новой войне за новые территории. Звучали постоянные угрозы и оскорбления в наш адрес, что вылилось вот в такое противостояние. Думаю, что армянская сторона должна трезво оценить сложившуюся новую ситуацию и быть приверженной режиму прекращения огня, который она варварским образом нарушила через несколько часов, разбомбив мирно спящий город Гянджа»,- сказал глава государства.