Президент Ильхам Алиев: Ни при каких условиях территориальная целостность Азербайджана не может быть нарушена

БАКУ/Trend/ - Ни при каких условиях территориальная целостность Азербайджана не может быть нарушена.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью генеральному директору медиагруппы «Международное информационное агентство «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву для российского агентства РИА Новости.

«-Наша позиция всегда была очень конструктивной и последовательной. Она опиралась и на нормы международного права в плане реализации четырех резолюций Совбеза ООН, которые требовали полного, немедленного и безоговорочного вывода армянских сил с наших территорий. Наша позиция всегда основывалась на прагматичном подходе, и думаю, что те наработки, которые существуют на переговорном столе, это четко показывают. Что касается «красных линий», об этом мы заявляли очень четко, и сопредседатели Минской группы об этом хорошо знают: ни при каких условиях территориальная целостность Азербайджана не может быть нарушена, ни при каких условиях Азербайджан не даст согласия на независимость Нагорного Карабаха. Но одновременно наше предложение исходило из того, что в будущем на территории Нагорного Карабаха должны мирно жить и сосуществовать армянская община и азербайджанская община. Как это происходит, кстати, и в других населенных пунктах Азербайджана, и в том числе в Баку, где есть многотысячная армянская община, в России, в Грузии, в других странах, где армяне и азербайджанцы иной раз живут и работают в одном селе, и между ними не возникает никаких противоречий. Почему этого нельзя добиться у нас? Мы на это настроены, но, конечно же, должны быть устранены последствия этнических чисток, и все наши вынужденные переселенцы должны вернуться в собственные дома. Вот, в принципе, я вам чуть-чуть больше раскрыл, чем базовые принципы, наш подход по возможным компромиссам»,- сказал Президент Ильхам Алиев.