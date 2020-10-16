МИД Азербайджана призывает международные организации отреагировать на умышленный обстрел детей и учебных заведений со стороны Армении

БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана призывает международные организации отреагировать на умышленный обстрел детей и учебных заведений со стороны ВС Армении.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана о грубом нарушении Арменией прав детей в Азербайджане, сообщает в пятницу Trend.