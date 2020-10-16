Граждане пишут Президенту: Мы высоко ценим Вашу неустанную деятельность

БАКУ/Trend/ - Успешное предотвращение нашей победоносной армией военных провокаций вооруженных сил Армении на фронте, достижение один за другим побед с большой радостью встречаются гражданами Азербайджана, нашими соотечественниками, живущими за рубежом, а также гражданами братской Турции. В письмах, адресованных Президенту Азербайджана, Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву, они выражают свои чувства радости.

Trend со ссылкой на сайт Президента представляет несколько из этих писем.

Гусейн Алиев из российского города Архангельск пишет: «Уважаемый господин Президент, я с глубоким волнением слежу за событиями, происходящими на моей Родине, от души радуюсь каждой победе. Вы – надежда азербайджанского народа, гарант безопасности страны и ее границ. Да дарует Аллах Вам и нашей армии силы, могущества для исполнения священной идеи восстановления нашей территориальной целостности. Выражаю глубокое соболезнование семьям шехидов».

Месут Карагез пишет из турецкого города Стамбул: «Уважаемый господин Президент, начало борьбы за освобождение от армянской оккупации Нагорного Карабаха, которое уже долгие годы является нашей кровоточащей раной, вдохновило нас. Турецкий народ всей душой находится рядом с Азербайджаном в этой войне, начавшейся 27 сентября после армянского нападения. Пусть Аллах дарует Азербайджану победу. Пусть этот священный путь будет успешным. Скорбь Азербайджана – наша скорбь, радость Азербайджана – наша радость. Победа Азербайджана – наша победа. Каждый день я слежу в новостях, что Азербайджанская армия идет вперед с победой. Нас очень радует видеть то, что неправая, бесчеловечная, лицемерная, бессовестная армия армянского террористического государства уничтожается, она не может устоять перед азербайджанским солдатом и вынуждена бежать. Мне 40 лет. Я хотел бы сражаться на фронте плечом к плечу с героическими солдатами братского Азербайджана и уничтожать армянских террористов. Наши молитвы с Вами, наши сердца с Вами, господин Президент! Если будет нужно, мы готовы отдать жизнь на этом пути. Да поможет Вам Аллах. Победа за Азербайджаном. Карабах – это Азербайджан!».

Из города Измир пишет Мухтар Фатих Бейдили: «Многоуважаемый господин Президент, Вы самый грамотный, патриотичный и дальновидный глава государства в мире. Я выражаю Вам признательность от имени всех туркменов мира, в том числе от потомков Имадеддина Насими в Алеппо. В результате успешных операций нашей армии под Вашим руководством освобождена некоторая часть наших земель. Поздравляю Вас и азербайджанский народ с этим событием. Уважаемый господин Президент, мы гордимся Вами. Верим, что наша славная армия под Вашим руководством вскоре освободит все наши земли. Желаем Вам крепкого здоровья. Господин Президент, мы молимся Всевышнему способствовать Вам и нашей отважной армии одержать победу. Да хранит Аллах нашу армию, Вас и всех тюрков. Только тюрок может быть другом тюрку. Господин Верховный главнокомандующий, все тюрки мира всегда поддерживают Вас. Да хранит Аллах Вас и весь азербайджанский народ. Народ с Вами, поэтому Вы одержите победу. Мы стоим плечом к плечу с вами. Благодаря Вам Азербайджан сегодня занимает достойное и авторитетное место в мире. Ваши заслуги как сильного лидера в успешном росте экономики страны, сохранении высокого морально-нравственного духа, всестороннем развитии культуры, науки и образования, последовательной реализации всех запланированных проектов неоценимы.

Вы самоотверженно трудитесь во имя счастья и благополучия азербайджанского народа. Желаем Вам крепкого здоровья, успехов во всех Ваших начинаниях. Пусть все Ваши усилия и дальше будут служить на благо Азербайджанской Республики и наших братских народов».

Из Москвы пишет Вагиф Гасанов: «Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий, мы высоко ценим Вашу успешную политику и все, что Вы делаете для Азербайджана. Желаю нашей славной армии и народу побед в ожесточенной борьбе с противником, а Вам - крепкого здоровья, долгих лет жизни и дальнейших успехов. Карабах – это Азербайджан! Да здравствует Родина! Да здравствует победоносный Президент Азербайджана Ильхам Алиев! Да здравствует отважный, храбрый азербайджанский солдат!».

В письме Магсуда Аскерова из города Гянджи говорится: «Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий, мы высоко оцениваем Вашу деятельность по освобождению наших земель от оккупации, которую Вы проводите круглосуточно, не уставая. Желаем Вам успехов в этой напряженной и славной работе. Мы верим, что построенный Вами сильный Азербайджан и мощная Армия в скором времени освободит от оккупации наши земли. Служба, которую Вы несете на этом справедливом пути, станет торжеством правды, и мы граждане говорим, что тесно сплотились вокруг нашего Президента».

Житель Гусара Надиршах Ширинов: «Уважаемый господин Президент, от имени всех жителей Гусарского района я выражаю Вам глубокую признательность за то, что Вы подарили нам непередаваемую словами радость. Ваше решение об освобождение наших земель, находящихся долгие годы под оккупацией коварного врага, и победы нашей славной Армии очень радуют нас. Сегодня представители всех проживающих в Азербайджане наций также тесно сплотились вокруг Вас и готовы к любому Вашему приказу. Гордимся Вами. Да хранит Аллах Вас и славную Азербайджанскую армию, Иншаллах».

Житель города Баку Сабухи Багиров: Уважаемый господин Президент, поздравляю Вас и весь наш народ с успехами, которых добилась наша славная Армия на фронте. Желаю продолжения этих успехов. Мой брат также находится на фронте. В настоящее время все мои мысли прикованы к фронту. Да хранит Всевышний нашу Армию. Верим, что под Вашим руководством и благодаря нашей мощной Армии все наши оккупированные земли будут освобождены, наш трехцветный величественный флаг будет развеваться в каждом уголке Карабаха».

Житель столицы Гасан Гасанов: «Многоуважаемый господин Президент, я родился в 1977 году в Гейдже в Западном Азербайджане. Прошел срочную службу в воинской части спецназначения нашей страны. Сражался против армян в ходе Карабахской войны, выполнял задачи как разведчик. У меня большой военный опыт в этой сфере. Мой брат стал шехидом в ходе боев на Агдеринском направлении. Господин Верховный главнокомандующий, в то время, когда в Азербайджане объявлено военное положение, как разведчик я желаю принять участие в военных операциях, проводимых во имя освобождения наших земель. Участие в этих боях – мой долг перед Родиной. Заверяю Вас, что в случае оказания мне доверия я приложу все свои усилия, военные знания и навыки, чтобы оправдать его. Как и многие граждане я жду Вашего приказа».

Житель Габалы Эльшад Мамедов: «Уважаемый господин Президент, прекрасная организация работы по армейскому строительству и Ваша твердая позиция даруют нам Карабах. Весь мир уже стал свидетелем того, что у Азербайджана сильная и храбрая армия. От имени вынужденных переселенцев, размещенных в Габалинском районе, выражаем Вам глубокую благодарность за то, что подарили нам самые яркие победы в мировой военной истории, и желаем Вам больших успехов в работе. Полностью уверены, что в ближайшее время флаг Азербайджана будет развеваться в Ханкенди и нашей исторической колыбели – Шуше. Мы, вынужденные переселенцы, всегда готовы к Вашим приказам. Да хранит Вас Аллах!».

Житель Товуза Чингиз Бабаев пишет главе государства: «Уважаемый господин Президент, от имени ветеранов войны села Алибейли Товуза, которое более 30 лет сталкивается с армянским коварством, поздравляю Вас с успехами в боях за Карабах. 30 лет дети нашего села растут в условиях войны, сельчане занимаются земледелием под пулями. Несмотря на частичное затишье, за эти годы были и жертвы среди нашего гражданского населения. Но не тревожьтесь за нас. Мы не боимся армян, они боятся нас. В Товузских боях каждый житель нашего района жаждал оказаться рядом с нашими храбрыми солдатами. Теперь мы все движемся в сторону Карабаха. Жители нашего села, все ветераны войны поддерживают Ваши решения, принятые во имя Азербайджана. Мы все, как одно целое, выражаем готовность освободить Карабах. Каждый азербайджанец молится, чтобы Вы были здоровым, сильным, крепким. Уверен, что в мире нет другого лидера, подобного Вам, который был бы любимцем всех, от мала до велика. Мы все любим, поддерживаем Вас и находимся рядом с Вами. Мы с нетерпением ждем Ваших выступлений на телевидении. Ваша выверенная речь успокаивает наши сердца, воодушевляет нас. Да здравствует господин Президент! Большое спасибо за все!».

Житель города Баку Юсиф Багиров: «Уважаемый господин Верховный главнокомандующий, сердечно поздравляю Вас и наших солдат. Большое спасибо за радостные и счастливые дни, которые Вы подарили нашему народу. Наш народ на протяжении истории воспитал много героев, вышел победителем из многих славных сражений. Сегодня в героической летописи Азербайджана пишутся новые славные страницы. Страницы, на которые хочется смотреть, читать. Эта история - шедевр очень сильного и могучего автора. Да хранит Аллах Вас и наших солдат, господин Верховный главнокомандующий. Мы доверяем Вам и нашим солдатам, и мы всегда с Вами».

Житель Ярдымлинского района Шаиг Заидли: "Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий, я - житель Ярдымлинского района от всего сердца благодарю Вас. Ежедневно, с неимоверной радостью, глядим мы на военные трофеи нашей армии - захваченное на оккупированных землях вражеское оружие, уничтоженную технику, и в душе благодарим Вас - архитектора нашей победы и наших отважных солдат. Спустя много лет тоски и ожидания, Вы подарили нам счастье видеть наши земли освобожденными от оккупации. Ярдымлинцы гордятся Вами и всецело поддерживают Вас”.

Юнис Наджафов из Агдашского района: “Уважаемый Верховный главнокомандующий, благодаря Вам мы одерживаем победы как на фронте, так и на международной арене. Все это стало возможно благодаря Вашей решимости и непоколебимости. Под Вашим руководством личный состав вооруженных сил пишет героическую летопись нашей истории. Господин Президент, вторя Вашим словам, уверенно заявляю, - трехцветный флаг Азербайджана непременно будет развеваться в Карабахе, Шуше, Ханкенди. От себя лично и всей Агдашской молодежи выражаю Вам признательность за достигнутые победы, желаю Вам крепкого здоровья и успехов во всем”.

Диана Мирзаева из Губы пишет: "Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий, от всей души поздравляем Вас и весь наш народ с грандиозными победами азербайджанской армии. Мы неизменно рядом с Вами и нашей могучей армией! Души наших шехидов - генерал-майора Полада Гашимова и других отважных сынов нашли отмщение. Вы - наш лидер. Под Вашим руководством наш народ живет без страха и опасений. Да хранит Аллах Вас и нашу армию!".

Сара Мамедова из Барды: "Уважаемый господин Президент, я - мать офицера, выражаю Вам признательность. Народ любит Вас, матери солдат и офицеров верят в Вас и каждому произнесенному Вами слову. Мы уверены, что в результате проводимой Вами политики оккупированные земли Азербайджана скоро будут освобождены. Да хранит Вас Всевышний, да продлит он Ваши лета! От себя лично и всей нашей семьи благодарю Вас. Мы гордимся вами! Карабах - это Азербайджан!”.

Жительница Джебраила Дурсун Балакишиева: "Уважаемый господин Президент, как мать национального героя, я преклоняюсь перед Вашей смелостью. Благодаря Вам был взят наш родной Гадрут, во имя которого отдал свою жизнь мой сын. Дай Бог, вскоре будет освобожден весь Карабах, и наш победоносный флаг взовьется над Шушой и Лачином. Наш народ возведет Вам памятник за то, что вы сторицей отомстили за наших шехидов. Вы навсегда в сердце народа! Желаю Вам и всему нашему народу силы, отваги и удачи. Да хранит Аллах Вас и наш народ!”.

Ризван Дадашов из Лянкярана: “Уважаемый Верховный главнокомандующий, политика, проводимая Вами во имя восстановления территориальной целостности нашего государства, освобождения наших земель от заклятого врага, по сердцу всему нашему народу. Мы поддерживаем каждый Ваш шаг в этом направлении. Считаем за честь и большим долгом служение Родине в этой правой борьбе. Молю Всевышнего ниспослать Вам и нашим отважным воинам, лицом к лицу противостоящим врагу, крепкого здоровья и удачи! Карабах - наш! Победа будет за нами!”.