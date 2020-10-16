Армяне умышленно обстреляли нас – раненый на похоронах житель Тертера (ФОТО)

БАРДА /Trend/ - Армянские вооруженные силы выпустили два снаряда по кладбищу в Тертере, один упал в реку Тертерчай.

Об этом в пятницу сказал корреспонденту Trend Амиров Нофель Эльмар оглу, который был ранен накануне в результате армянского обстрела похоронной процессии на городском кладбище в Тертере.

Он отметил, что все произошло мгновенно: «Нас на похоронах было восемь человек. Армяне умышленно обстреляли нас. Первая атака оказалась неудачной, потому что снаряд упал в реку Тертерчай. Когда оставалось немного времени до окончания траурной церемонии они выпустили второй снаряд, который разорвался рядом с нами. В результате скончались четыре человека - мой старший брат, деверь моего брата, один наш родственник и мой друг, молла и трое остальных, включая меня, получили ранения".

Амиров отметил, что армянские вооруженные соединения систематически обстреливают Тертерский район, отметив, что проходит лечение в больничном стационаре и чувствует себя относительно нормально.

«Армяне всегда обстреливают наши села. Мы знаем, что эти провокации от безысходности. Не выдерживая натиск азербайджанской армии, они целятся в мирных граждан. Но азербайджанская армия скоро освободит все оккупированные территории и изгонит их с наших земель. Мы верим в нашу армию и нашего Президента».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)