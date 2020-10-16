Нагорно-карабахский конфликт это не межрелигиозное противостояние - православный архиепископ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Нагорно-карабахский конфликт - не межрелигиозное противостояние.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал архиепископ Бакинский и Азербайджанский Русской православной церкви Александр (в миру Александр Ищеин).

Он отметил, что религиозные деятели всегда оказывали поддержку для мирного урегулирование конфликта. После подписания гуманитарного режима прекращения огня все надеялись на спокойствие.

"Но посреди ночи армяне открыли огонь по Гяндже, убив невинных людей. Это не война, война должна вестись между военными. Однако, армяне открывают огонь по мирным жителям и гражданским объектам. Это акт варварства!

Армянские политики говорят, что конфликт носит межконфессиональный характер. Однако здесь нет никакого противоречия в межконфессиональном плане. Посмотрите на Баку - в центре столицы Азербайджана стоит армянская церковь и она сохранена. Наряду с мечетями, в Азербайджане есть православные, католические церкви, синагоги. О каком межрелигиозном противостоянии можно говорить в таком случае?

В Азербайджане все народы живут в гармонии и мире, каждый любит свою страну. Эту страну, этот народ невозможно не любить. Граждане Азербайджана русской национальности сражаются за свою Родину. Недавно один представитель русской общины погиб в этих боях и мы предали его земле.

Азербайджан многонациональная страна и все знают, что в Азербайджане живет 30 тысяч армян", - подытожил архиепископ Александр.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)