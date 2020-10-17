Президент Ильхам Алиев: Подлые нападения на мирных жителей - очередное проявление армянского фашизма

БАКУ/Trend/ - Обычно, когда ВС Армении терпят поражение на поле боя, то открывают огонь по гражданским лицам. Мы видели это и во время первой Карабахской войны. Именно наши ненавистные соседи совершили Ходжалинский геноцид. Это – очередное проявление армянского фашизма.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу «А-Haber».

«И на этот раз, увидев свою беспомощность перед азербайджанской армией на поле боя и неспособность оказать нам сопротивление на оккупированных землях, они вновь взяли на прицел гражданских лиц, наши граждане погибли в результате подлого нападения, как в Гяндже, так и вчера на кладбище в Тертере. Это – место, где люди участвуют в похоронах, оно считается священным для любого человека. Но для наших ненавистных соседей понятия «священный», как видно, не существует. Это – преступление против человечности, еще раз демонстрирующее хищническую натуру Армении. Но оно также показывает, что такие подлые нападения не смогут заставить нас свернуть с нашего пути, не смогут сломить волю азербайджанского народа. Мы и дальше будем продолжать восстанавливать нашу территориальную целостность»,- сказал глава государства.

Как отметил Президент Ильхам Алиев, к сожалению, потери среди гражданских лиц продолжаются, их уже 47 человек. Ранены 222 гражданских лица, около 2 тысяч домов либо полностью разрушены, либо серьезно пострадали.

«Я уже сказал, что мы отомстим за этих людей на поле боя. Мы никогда не открывали и сегодня не открываем огонь по гражданским лицам, несмотря на то, что были атаки на Гянджу, Тертер. Сегодня с 6 до 8 часов утра – сейчас 9:10 – на Тертерский, Агдамский, Геранбойский и другие районы упало более 220 снарядов. То есть, эти подлые нападения продолжаются. Их основная цель – убивать гражданских лиц, сеять панику, страх среди населения Азербайджана, остановить нас и добиться своих грязных намерений. Но они видят, что это не получается, и сколько бы снарядов не падало, граждане Азербайджана гордо живут на своей земле и терпят все эти трудности. Их объединяет одна цель – чтобы был возвращен Карабах, чтобы флаг Азербайджана был поднят на всех оккупированных землях и была восстановлена наша территориальная целостность»,- сказал глава государства.