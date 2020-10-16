МИД Турции осуждает нападение Армении на Ордубад

БАКУ /Trend/ - Турция решительно осуждает ракетный удар ВС Армении, нанесенный с территории оккупированного Губадлинского района Азербайджана по Ордубадскому району Нахчыванской АР.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в заявлении МИД Турции.

В документе подчеркивается, что Армения, из-за последовательных поражений на оккупированных территориях, с каждым днем ​​становится все более агрессивной.

"Нападение на Нахчыванскую Автономную Республику, с которой у нас общие границы, свидетельствует о попытках Армении расширить конфликт за пределы оккупированных территорий Азербайджана. Эта провокация Армении должна быть предотвращена.

Нарушающая гуманитарный режим прекращения огня Армения, подвергнув обстрелу мирное население, совершила военное преступление, а теперь пытается перенести конфликт в совершенно иную плоскость. Армения должна учитывать последствия этих атак", - говорится в заявлении.

Внешнеполитическое ведомство заявляет, что Турция всегда будет рядом с Азербайджаном.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)