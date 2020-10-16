Насилие и угрозы в отношении мирных жителей недопустимы - посол Израиля

БАКУ /Trend/ - Насилие и угрозы в отношении мирных жителей недопустимы.

Как передает в пятницу Trend, об этом в ходе встречи с официальными лицами Администрации Президента Азербайджана сказал чрезвычайный и полномочный посол Государства Израиль в АзербайджанеДордж Дик.

Во время встречи глава дипмиссии был проинформирован о военных провокациях вооруженных сил Армении, о целенаправленных артиллерийских и ракетных обстрелах неоккупированных городов и районов Азербайджана, злодеяниях против мирного населения, была подчеркнута важность адекватного реагирования международного сообщества на происходящее.

Посол отметил, что нападения, которые приводят к жертвам среди гражданских лиц, вызывают обеспокоенность.

"Мы решительно осуждаем взятие на прицел мирного населения. Мы глубоко тронуты последними событиями в Гяндже, Мингячевире, Барде, Тертере и ряде городов и районов Азербайджана, когда в результате интенсивных обстрелов из ракетных установок и тяжелой артиллерии были ранены и убиты мирные жители, в том числе дети. В связи с произошедшей трагедией выражаю свои глубочайшие соболезнования Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и всему азербайджанскому народу, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - сказал Джордж Дик.

Отметив, что израильский народ всегда солидарен с братским народом Азербайджана, посол сообщил, что Израиль готов оказать гуманитарную помощь Азербайджану.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)