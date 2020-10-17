МИД: Утверждения о "признании" городским советом Милана марионеточного режима являются очередной провокацией Армении

БАКУ /Trend/ - Утверждения о "признании" городским советом Милана незаконного марионеточного режима на оккупированных территориях Азербайджана являются очередной провокацией армянской стороны и частью пропаганды, основанной на фальсификациях.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве иностранных дел Азербайджана, об этом, отвечая на вопрос СМИ о, якобы, признании городским советом итальянского Милана незаконного марионеточного режима на оккупированных территориях Азербайджана, сказала глава управления пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева.

Она сообщила, что речь идет об обращении городского совета Милана по инициативе почетного консульства Армении в Милане и армянской общины этого города.

"В этой связи мы хотели бы отметить, что в Италии члены местного органа каждой территориальной единицы могут обращаться к центральному правительству по любому вопросу. Эти обращения не имеют законного основания и не влекут за собой юридических последствий. В то же время ни одна территориальная единица Италии не имеет права "признания". "Обращение", представленное армянской стороной как "признание", аналогично, не имеет правового основания и не влечет никаких юридических последствий.

Внешняя политика Италии определяется Центральным правительством. Позиция правительства Италии по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту однозначна и отражена в подписанной Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министров Италии Джузеппе Конте 20 февраля 2020 года в Риме "Совместной декларации об усилении многомерного стратегического партнерства".

В этой Совместной декларации Италия вновь подтвердила свое уважение к суверенитету, территориальной целостности и международно признанным границам Азербайджана, и поддержала урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на основании этих принципов", - сказала Лейла Абдуллаева.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)