Президент Ильхам Алиев: Отрицать, скрыть истину уже невозможно

БАКУ/Trend/ - Отрицать, скрыть истину уже невозможно.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу «А-Haber», отвечая на вопрос о молчании Запада глядя на обстрел мирных жителей в Азербайджане со стороны ВС Армении.

«Мы видели это во время первой Карабахской войны. Армения развязала агрессию против нас, оккупировала наши земли, совершила геноцид против нашего народа, а санкции были применены против Азербайджана. В то время – в 1992, 1993 годах в западной печати сформировалось такое преставление, словно Азербайджан является оккупантом, агрессором, а Армения – жертвой агрессии. В меньшем масштабе, меньшем объеме мы видим это и сегодня, потому что отрицать, скрыть истину уже невозможно»,- сказал глава государства.