Президент Ильхам Алиев: С территории Грузии и России в Армению отправляют оружие контрабандным путем

БАКУ/Trend/ - У нас нет какой-либо информации об отправке оружия из Ирана в Армению. Наоборот, могу сказать, что Иран и Грузия закрыли свое воздушное пространство и сухопутные дороги для перевозки оружия в Армению. В связи с этим мы бы хотели вновь выразить благодарность правительствам Ирана и Грузии. По имеющимся у нас данным, сегодня с территории Грузии оружие отправляют контрабандным путем гражданскими, а также грузовыми самолетами.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу «А-Haber».

«Недавно Армения приобрела один самолет. По нашим данным, она купила его за 30-40 миллионов долларов. Его приобрели проживающие в России состоятельные армянские бизнесмены – Карапетян, Абрамян и другие. Они отправляют проживающих в России армян воевать против нас в качестве наемников. В то же время приобретение этого самолета - «Ил-76» - позволило Армении доставлять оружие контрабандным путем в свою страну. Потому что при каждой отправке продукции военного назначения об этом нужно заявлять. В их же заявлениях указывается, что это гражданский груз. Но в этом самолете были противотанковое оружие «Корнет» и «Конкурс», комплексы противовоздушной обороны «Игла». В то же время, по имеющимся у нас данным, им отправляются приобретенные в России контрабандным путем ракеты. Поэтому мы обратились в Международную организацию гражданской авиации, чтобы они расследовали этот вопрос, остановили это. Это считается международным преступлением. Отправка контрабандного оружия в Армению неприемлема.

Официальные органы России также заявили нам, что Россия не отправляет оружие в Армению. Поэтому мы думаем, что это оружие проживающие в России армянские бизнесмены, состоятельные люди незаконно приобретают на некоторых военных заводах и отправляют в Армению. Расследование в этом направлении продолжается»,- сказал Президент Ильхам Алиев.