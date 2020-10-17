Президент Ильхам Алиев: С помощью только лишь турецких ударных БПЛА была уничтожена армянская военная техника стоимостью 1 миллиард долларов

БАКУ/Trend/ - С помощью только лишь турецких ударных БПЛА была уничтожена армянская военная техника стоимостью 1 миллиард долларов.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу «А-Haber».

«Армения за 30 лет соорудила очень мощные инженерные укрепления вдоль всей линии соприкосновения на оккупированных территориях, провела очень большие инженерно-укрепительные работы. В некоторых местах у них четыре линии обороны. Были вырыты большие траншеи, проведены другие инженерные работы. Есть очень большие бетонные плиты, убежища, бункеры. А еще рельеф региона такой, что он сам по себе является естественным укреплением. Потому что это горная местность, и мы идем снизу вверх. Это очень сложно для любой армии. Очень сложное и рискованное дело. Поэтому работа, проведенная нами в этом направлении, конечно же, требовала большого героизма, а для точного уничтожения вражеской техники мы нуждались в беспилотных летательных аппаратах. Очень рады, что развитый военно-промышленный комплекс братской Турции начал производство этих прекрасных ударных и обычных БПЛА. Азербайджан – первое иностранное государство, которое смогло приобрести их у Турции. Я уже говорил это, с помощью только лишь турецких ударных БПЛА была уничтожена армянская военная техника стоимостью 1 миллиард долларов. Техника еще на один миллиард была уничтожена другими нашими военными средствами. То есть, это очень изменило ход войны»,- сказал глава государства.