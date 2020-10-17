Президент Ильхам Алиев: Ни один вопрос в регионе не может быть решен без участия и согласия Турции

БАКУ/Trend/ - Известно кто не желает роста мощи Турции. Такие круги есть во многих странах. Это исламофобские круги. К сожалению, сегодня исламофобия в Европе нарастает. Налицо и отношение к беженцам, приехавшим из бедных стран. Поэтому исламофобские партии получают сегодня места в парламентах в нескольких европейских странах. Радикальные фашистские партии получают больше голосов. Это очень опасная тенденция. В первую очередь для Европы, так как это – тенденция, создающая условия для расизма, дискриминации, ксенофобии, исламофобии. В то же время, наряду с исламофобскими силами, есть круги, обеспокоенные силой Турции.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу «А-Haber».

«Сегодня Турция пользуется высоким авторитетом в мире. Никто не может диктовать Турции, принуждать ее. Турция достойно защищает в мире свои интересы, интересы своих союзников, обеспечивает как считает нужным свою безопасность и пользуется авторитетом на международной арене. Ни один вопрос в регионе не может быть решен без участия и согласия Турции. Сирия, Ливия, Средиземное море продемонстрировали это. Так что это – силы, не желающие роста мощи Турции и обеспокоенные этим. Это естественно»,- сказал глава государства.