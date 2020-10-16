Т.н. «Арцах»- это фикция, фейк, его нет ни на одной официальной карте - Люк Коффи
БАКУ /Trend/ - В мире буквально нет страны под названием «Республика Арцах».
Как сообщает Trend, об этом в своем аккаунте в Твиттер написал директор центра международной политики «Heritage Foundation» Люк Коффи.
"В мире буквально нет страны под названием «Республика Арцах». Это фикция. Воображение. Фантазия. Фейк. Его нет ни на одной официальной карте. Откровенно говоря, мне неловко слушать, как члены конгресса и другие избранные официальные лица США говорят о так называемом «Арцахе»»,- написал Коффи.
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