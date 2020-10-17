МИД Азербайджана осудило визит депутата Госдумы РФ в оккупированный Нагорно-Карабахский регион Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Мы решительно осуждаем незаконный визит члена Государственной Думы Российской Федерации от правящей партии "Единая Россия" Виталия Милонова в оккупированный Нагорно-Карабахский регион Азербайджана.

Об это в субботу сообщили Trend в МИД Азербайджана. Было отмечено, что, состоявшийся в контексте новой агрессии Армении против Азербайджана и открыто демонстрирующий поддержку незаконному марионеточному режиму на оккупированных территориях Азербайджана, незаконный визит категорически противоречит отношениям на высоком уровне между Азербайджаном и Россией.

"Такой безответственный шаг депутата Государственной Думы не соответствует официальной позиции России в поддержку территориальной целостности Азербайджана.

За незаконное посещение оккупированных территорий страны в нарушение соответствующего законодательства Азербайджана имя Виталия Милонова внесено в список иностранных граждан, которым запрещен въезд в Азербайджан", - сказали в МИД Азербайджана.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)