Тайный груз из России в Ереван - странный авиарейс и факты (ФОТО)

Напряженность вокруг нагорно-карабахского конфликта, агрессивная риторика армянского руководства и регулярные провокации на линии соприкосновения заставляют задаваться важным вопросом: кто и как вооружает агрессора Армению? Каким образом загнавшая себя в изоляцию страна вдруг оказывается снабжена военной техникой, боеприпасами, другими спецсредствами?

Совсем недавно, в дни товузских боев в июле, этот вопрос встал особенно остро: были обнаружены и оглашены данные о крайне странных авиарейсах из Ирана, Сербии, и других, в том числе европейских, стран. Самолеты неизменно летали в Армению с грузами военного назначения, причем зачастую окольными маршрутами. Day.Az подробно освещал эту проблему.

Азербайджанская сторона выразила решительный протест - причем не только странам-отправителям грузов, но и тем, кто предоставлял свое воздушное пространство для такого транзита. Правила перевозки оружия требуют, чтобы страны, предоставляющие воздушный "коридор", были проинформированы о грузе, и о его конечном пункте назначения, но были ли соблюдены эти формальности, доподлинно неизвестно.

Появились данные о крайне странных авиарейсах, осуществлявшихся в последние дни из России в Армению.

Итак, 13 октября в 00:53 из московского аэропорта Внуково вылетает Аirbus A320 авиакомпании I-Fly и через пару часов, в 03:17 по ереванскому времени, приземляется в аэропорту Звартноц.



Все бы ничего - но эта авикомпания, судя по открытым данным, ирландская - не осуществляет регулярных рейсов в Армению! Из Москвы в Ереван осуществляется 5 рейсов в день авиакомпаниями такие как Red Wings, Aeroflot (2 вылета в день), Автокомпания C7 и Нордстар. Также 2 рейса в день авиалиниями Армении "Armenian Airways". Никаких ирландцев.

Более того, в Москву этот A320 прибыл из Кабо-Верде - небольшого островного государства у побережья Африки. Ну и наконец, рейс 13 октября из Москвы в Ереван - не первый для именно этого борта именно этой авиакомпании, один такой уже осуществлялся в недавнем прошлом.

Возникает сразу несколько очень важных вопросов: что перевозил этот неизвестный борт? Какого характера груз был на борту? Ни для кого не секрет, что и самолеты, и отдельные армянские пилоты были неоднократно замешаны в скандалах, связанных с контрабандой оружия в странах Африки. Нет ли прямой связи между полетом одного и того же самолета из Кабо-Верде в Москву, а затем в Ереван?

Внимание на подобные проблемы обратил и Президент Азербайджана Ильхам Алиев. В интервью телеканалу A News глава государства отметил, что из России в Армению идет контрабанда оружия. По словам азербайджанского лидера, ряд армянских бизнесменов в России осуществляет такую контрабанду гражданскими бортами, и в частности, под эти цели уже был приобретен один лайнер.

Все перечисленное выше - повод задуматься. В первую очередь для российских властей. Армянское лобби в России не оставляет попыток столкнуть наши страны и народы, в первую очередь на фоне разгрома официального Еревана и на поле боя, и во внешней политике. И подобные странные рейсы - повод для российских властей задуматься. И сделать определенные выводы.