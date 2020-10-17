Армения в очередной раз обстреляла мирных жителей - минобороны

БАКУ /Trend/ - Армянские вооруженные силы еще раз продемонстрировали, что они намеренно целились в мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, обстреляв ночью Гянджу и Мингячевир.

Как сообщает Trend, об этом сказал начальник пресс-службы министерства обороны Азербайджана, полковник Вагиф Даргяхлы.

"В то же время противоположная сторона распространила ложную информацию о якобы сбитии двух БПЛА, принадлежащих Азербайджану, над армянским небом.