БАКУ /Trend/ - Сегодня ночью была обнаружена часть остатков ракет, выпущенных по Гяндже.

Как сообщил корреспондент Trend, ракеты SCUD (Elbrus), выпущенные по Гяндже, являются баллистическими ракетами.

В результате ночного нападения Армении на Гянджу 12 человек погибли, более 40 человек получили ранения, серьезно пострадали многие объекты гражданской инфраструктуры и автотранспорт.

В настоящее время ведутся оперативно-поисковые работы по спасению людей, оставшихся под завалами.