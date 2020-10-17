Армения ответит за свои военные преступления - Шамиль Айрым

БАКУ /Trend/ - Армения ответит за свои военные преступления против мирного населения Азербайджана.

Об этом сказал Trend член Великого национального собрания Турции, глава межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Шамиль Айрым.

По словам Айрыма, обстрел мирных населенных пунктов ни что иное, как акт геноцида и продолжающегося акта этнической чистки Армении против населения Азербайджана. Он отметил, что мировое сообщество, в частности ООН, должны и обязаны остановить Армению, которая ведет политику террора на государственном уровне.

"Мы верим, что Армения получит достойный ответ от мирового сообщества за свои действия против мирного населения Азербайджана", - отметил Айрым.

Отметим, что в результате ракетного обстрела мирного населения в центральной части Гянджи 17 октября 12 человек погибли, более 40 человек получили ранения, нанесен серьезный ущерб многочисленным объектам гражданской инфраструктуры и автотранспорта