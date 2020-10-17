Кямран Алиев и Кямаледдин Гейдаров находятся в Гяндже

БАКУ /Trend/ - Генеральный прокурор Кямран Алиев и министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров находятся на месте происшествия в Гяндже.

Как сообщает Trend, генпрокурор и министр осмотрели место происшествия.

Отметим, что в результате ракетного обстрела мирного населения в центральной части Гянджи 17 октября 12 человек погибли, более 40 человек получили ранения, нанесен серьезный ущерб многочисленным объектам гражданской инфраструктуры и автотранспорта