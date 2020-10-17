Мевлют Чавушоглу: Молчать на действия Армении, значит быть соучастником этих преступлений

БАКУ /Trend/ - Армения продолжает совершать военные преступления, убивать мирных жителей.

Как передает в субботу Trend, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, Армения без разбору убивает невинных людей, в том числе женщин и детей. Молчать на действия Армении, значит быть соучастником этих преступлений. Не ведающая человечности, армянская власть ответит за это преступление.

"Мы всегда рядом с Азербайджаном", - сказал Мевлют Чавушоглу.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)