Мевлют Чавушоглу: Молчать на действия Армении, значит быть соучастником этих преступлений
БАКУ /Trend/ - Армения продолжает совершать военные преступления, убивать мирных жителей.
Как передает в субботу Trend, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
По его словам, Армения без разбору убивает невинных людей, в том числе женщин и детей. Молчать на действия Армении, значит быть соучастником этих преступлений. Не ведающая человечности, армянская власть ответит за это преступление.
"Мы всегда рядом с Азербайджаном", - сказал Мевлют Чавушоглу.
(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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