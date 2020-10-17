Президент Ильхам Алиев: Мы отвечаем им на поле боя, мы мстим и отомстим за этих невинных людей на поле боя

БАКУ /Trend/ - Сегодня фашистское руководство Армении совершило очередное военное преступление. Города Гянджа и Мингячевир подверглись ракетному обстрелу. В результате этого подлого обстрела погибли, получили ранения наши соотечественники.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в обращении к народу.

Глава государства отметил: «Да упокоит Аллах души всех наших шехидов, желаю исцеления нашим раненым соотечественникам. Это еще раз показывает фашистскую суть армянского руководства. Это не первый случай, когда наши города подвергаются обстрелу, и, можно сказать, каждый день Армения обстреливает Тертер, Агдам, Геранбой, Агджабеди и другие города, и в результате погибают, получают ранения наши граждане, разрушены более 2 тысяч домов или этим домам нанесен очень большой ущерб. Однако эти подлые действия не могут сломить волю азербайджанского народа».

Президент Ильхам Алиев отметил, что руководство Армении совершает военное преступление. «Обстрел мирного населения, к тому же оперативными ракетными комплексами, является военным преступлением, и они должны и будут нести ответственность за это преступление. Мы отвечаем им на поле боя, мы мстим и отомстим за этих невинных людей на поле боя. Мы никогда не вели борьбу, не воевали и не будем воевать против гражданского населения. Мы не армяне. У нас свой путь, у нас есть своя цель, вокруг которой объединился весь азербайджанский народ и весь азербайджанский народ проявляет солидарность, патриотизм», - подчеркнул Президент Азербайджана.