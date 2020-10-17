Братский Азербайджан отвечает на эту подлость на фронте - минобороны Турции

БАКУ /Trend/ - Обращаясь в бегство перед героической армией Азербайджана, ВС Армении вновь подлым и коварным образом нанесли ракетные удары по населенному пункту Гянджа.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в публикации на официальной странице министерства национальной обороны Турции в "Twitter".

"Братский Азербайджан отвечает на эту подлость на фронте", - говорится в публикации.