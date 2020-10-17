Президент Ильхам Алиев: Откуда в бедной, нищей Армении столько оружия и техники?

БАКУ/Trend/ - Победоносная Азербайджанская армия гонит и будет гнать врагов с наших земель. Я говорил, что если они не покинут наши земли по доброй воле, то мы будем гнать и гоним их, как собак. Победоносная Азербайджанская армия ежедневно освобождает от захватчиков новые стратегические пункты, новые высоты, новые населенные пункты. Наша месть – на поле боя.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в обращении к народу.

«В эти дни – с 27 сентября по настоящее время по военному потенциалу Армении был нанесен сокрушительный удар. Просто хочу довести до внимания наших граждан некоторые цифры. Должен сказать, что этот список неполный, техника врага уничтожена в еще большем объеме, точно подсчитать это в ходе боев, конечно, невозможно. Однако цифры, которые я приведу, наглядно демонстрируют, что мы добились полного преимущества на поле боя и, можно сказать, смогли в значительной степени вывести из строя военно-технический потенциал Армении. Но спрашивается: откуда у Армении столько оружия, столько техники? Военный бюджет Армении известен, государственный бюджет тоже. Армения –страна-банкрот. Внешний государственный долг этой страны составляет 60-70 процентов валового внутреннего продукта. Свободные валютные резервы этой страны составляют всего 1,5 миллиарда долларов, причем это – банковские резервы. Это не свободные средства. На какие деньги приобретаются это оружие и техника? Стоимость техники, уничтоженной и взятой в качестве трофея только на сегодняшний день, составляет по меньшей мере 2 миллиарда долларов. Но у них еще остается техника. Как на оккупированных землях, так и на территории Армении. Спрашивается, кто их вооружает? Порой нам предъявляют претензии, говорят, что мы вооружаемся, приобретаем оружие, и это как бы может обострить ситуацию, направить ее в неприемлемое русло. Спрашивается, а когда вооружается Армения? Откуда в этой бедной, нищей стране столько оружия и техники, им и сегодня контрабандным путем, на основе контрабандных схем поставляются оружие, техника, и это очень опасная техника, обладающая большой разрушительной силой. Поэтому мы хотим получить ответы на эти вопросы, и уверен, что получим», - сказал глава государства.