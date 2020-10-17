Число скончавшихся в результате армянских провокаций достигло 60 человек - Генпрокуратура Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Генеральная прокуратура опубликовала список убитых и раненых в результате провокаций, совершенных вооруженными силами Армении против наших мирных жителей с 27 сентября.

Как сообщили в субботу Trend в генпрокуратуре Азербайджана, в результате обстрелов армянской стороны азербайджанских населенных пунктов скончались 60 человек.

В результате обстрелов 270 человек получили ранения различной степени тяжести, в непригодное состояние пришло 1704 дома, 90 многоквартирных зданий, 327 гражданских объектов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)