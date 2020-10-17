Азербайджанские НПО обратились к Совбезу и генсеку ООН (версия 2)

Политика 17 октября 2020 12:34 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:04)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские НПО обратились к Совету безопасности ООН и Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешу с требованием остановить и наказать террористическое государство - Армению, передает в субботу Trend.

В обращении подчеркивается, что примерно в час ночи 17 октября Армения вновь нанесла удар из ракетного комплекса SCUD/Эльбрус по густонаселенному кварталу Гянджи, второго по размеру города Азербайджана , в результате чего погибли 13, получили ранения свыше 40 человек. Сообщается, что среди погибших и раненых есть дети и женщины.

"Гянджа подвергается мощному ракетному обстрелу со стороны Армении уже в третий раз за последние две недели, в результате чего 27 мирных жителей были убиты и более 100 получили ранения.

Бомбардировка Гянджи, без какой-либо военной необходимости, находящейся далеко от зоны конфликта, по приказу военно-политического руководства Армении, умышленное и целенаправленное убийство невинных мирных жителей с применением ракет высокой разрушительной силы, войдет в историю как одно из самых кровавых военных преступлений против человечности в XXI веке.

Азербайджанскую общественность печалит и глубоко беспокоит не только этот акт жестокости, варварства и терроризма, совершенный Арменией на глазах у всего мира, также вызывает гнев и серьезную обеспокоенность тот факт, что обязанный остановить и наказать агрессора, созданный мировым сообществом именно для этой цели Совет Безопасности ООН, демонстрирует молчание в связи с человеческой трагедией в Гяндже, совершенными геноцидом и военными преступлениями.

Всем ясно, что приказ уничтожения мирного населения Гянджи был отдан лично премьер-министром Армении Николом Пашиняном и министром обороны Давидом Тонояном, и этот приказ был незамедлительно выполнен. Согласно Уставу ООН, международному праву и международному гуманитарному праву, Пашинян и Тоноян, отдавшие приказ, и другие военнослужащие, выполнившие приказ, как минимум, должны быть объявлены военными преступниками, должны быть задействованы процедуры Совета безопасности ООН для их поимки и наказания в соответствующем порядке.

Если Совет безопасности ООН и на этот раз продемонстрирует молчание по поводу преступления Армении, то это будет означать полную защиту Армении - агрессора и страны-убийцы детей, а также оправдание совершенных этой страной международных преступлений и соучастие в них. А история никому этого не простит.

Поэтому мы, подписавшие это обращение НПО Азербайджана, требуем от Совета безопасности ООН решительно осудить преступление Армении против человечности, применив мандат, предпринять соответствующие шаги для жесткого наказания премьер-министра Армении Никола Пашиняна и министра обороны Давида Тонояна, отдавших приказ по бомбардировке Гянджи и убивших много людей", - говорится в обращении.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

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