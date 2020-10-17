Глава МИД Азербайджана проинформировал руководителей международных организаций о терроре в Гяндже

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 17 октября связался с главами международных организаций и коллегами в зарубежных странах по поводу нанесения вооруженными силами Армении очередного ракетного удара по Гяндже, второму по величине городу Азербайджана, взятию на прицел мирного населения, гражданской инфраструктуры.

Как сообщили в субботу Trend в МИД, министр проинформировал их о том, что в результате очередного военного преступления армянской стороны, преступления против человечности, среди азербайджанского гражданского населения есть много убитых и раненых.

Было подчеркнуто, что вся ответственность за это кровавое преступление, которое мы решительно осуждаем, ложится на Армению.

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