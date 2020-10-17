Руководитель социальной сети «Друзья Азербайджана» направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Руководитель социальной сети «Друзья Азербайджана» Малик Аюб Сумбал направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

"Уважаемый господин Президент Ильхам Алиев,

«Друзья Азербайджана» решительно осуждают нападение Армении на мирных граждан, ракетный обстрел второго по величине города Азербайджана – Гянджи и гибель в результате этого невинных людей.

Эта атака является открытым актом агрессии Армении против невинных людей и считается военным преступлением.

Продолжающиеся атаки Армении на мирных жителей в нарушение соглашения о режиме прекращения огня являются свидетельством ее агрессивных планов и политики в отношении Азербайджана.

«Друзья Азербайджана» в эти трудные времена находятся рядом с гражданами Азербайджана и правительством Азербайджана, и мы продолжим поддерживать принципиальную позицию Вашей страны по Нагорному Карабаху, который является землей Азербайджанской Республики.

Выражаю Вам глубокое соболезнование в связи с гибелью людей во время нападения на город Гянджа. Желаю скорейшего исцеления людям, получившим ранения в результате армянских зверств.

Да хранит Аллах Вас и народ Азербайджана! Аминь", - говорится в письме.