Азербайджан не нуждается в военной поддержке какой-либо страны - МИД Пакистана о безосновательных обвинениях Пашиняна

БАКУ /Trend/ - МИД Пакистана назвал необоснованными и неуместными комментарии армянского премьера Пашиняна в недавнем интервью "РИА Новости" о якобы поддержке, оказываемой пакистанскими ВС азербайджанской армии, сообщает Trend.

Как отмечается в заявлении, Азербайджан не нуждается в военной поддержке какой-либо страны.

МИД Пакистана считает, что руководство Армении прибегает к такой безответственной пропаганде, чтобы прикрыть свои незаконные действия против Азербайджана.

В заявлении МИД также напоминается о словах Президента Ильхама Алиева, который заявил, что азербайджанские Вооруженные силы достаточно сильны и не нуждаются в помощи какой-либо зарубежной страны для защиты своих земель.

"Пакистан последовательно расширяет свою дипломатическую, моральную и политическую поддержку Азербайджана. Пакистан продолжит быть рядом с братским народом Азербайджана и поддерживать его право на самооборону от любой агрессии", - говорится в заявлении.

В МИД страны добавили, что мир и нормализация отношений между сторонами конфликта будет зависеть от полного и всестороннего выполнения резолюций Совета Безопасности ООН и вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана.