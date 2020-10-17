Посольство Украины в Азербайджане резко осудило очередной обстрел Гянджи

БАКУ /Trend/ - Посольство Украины в Азербайджане резко осудило недавний обстрел азербайджанского города Гянджа, в результате которого погибли и получили ранения мирные жители, а также разрушены их дома.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении посольства.

"Любые нападения на гражданские объекты и мирных жителей необоснованны и должны быть немедленно прекращены. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в заявлении.