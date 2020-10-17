Конституционный суд Азербайджана направил обращение в органы конституционного правосудия всех стран

БАКУ /Trend/ - В целях восстановления территориальной целостности Азербайджана в рамках международно признанных государственных границ Вооруженные Силы Азербайджанской Республики проводят военную операцию на территории нашей страны с целью освобождения оккупированного Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов Азербайджана от вооруженных сил Республики Армения.

Как сообщает Trend, об этом говорится в обращении Конституционного суда Азербайджанской Республики к органам конституционного правосудия всех стран.

«В результате успешных действий Азербайджанской армии, за последние недели были освобождены ряд городов и населенных пунктов. Военная операция проводится исключительно с соблюдением требований международного гуманитарного права.

Местному населению освобожденных районов оказывается всевозможная помощь, Вооруженные Силы Азербайджана обращаются с пленными армянскими солдатами в соответствии с нормами Женевских Конвенций и дополнительных к ним протоколов.

Осознавая, что вооруженным силам Армении придется покинуть оккупированные территории Азербайджана, военно-политическое руководство Армении решило расширить географию конфликта и нанесло ракетные удары по городам Азербайджана, находящимся в 60-100 км от зоны боевых действий.

За прошедшие дни ракетному обстрелу с территории Армении были подвергнуты гражданские объекты и жилые дома в таких городах Азербайджана, как Гянджа, Мингячевир, Тертер, Барда, Агджабеди, а также в других городах и населенных пунктах.

Агрессия армянской стороны привела к многочисленным жертвам среди гражданского населения. С 27-го сентября по 17-ое октября погибли 60 мирных жителей, 271 человек получил ранения. Среди погибших и раненых есть женщины и дети. Серьезный ущерб нанесен гражданской инфраструктуре.

Данные факты являются очередным проявлением террористической и фашисткой политики военно-политического руководства Армении в отношении мирного населения.

Международное сообщество должно предпринять меры, которые определят международную правовую ответственность правительства Армении за действия против мирного населения Азербайджана.

Мы призываем органы конституционного контроля всех стран, а также все международные организации осудить военные преступления правительства Армении.

Информация об этих преступлениях против человечности должна быть доведена до международной общественности.

Прогрессивное международное сообщество должно сказать четкое «НЕТ» политике фашизма и нацизма военно-политического руководства Армении», - подчеркивается в обращении.