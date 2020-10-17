Последние события в Гяндже неприемлемы - посол Великобритании в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Последние события в Гяндже неприемлемы.

Как передает Trend, об этом на своей странице в Twitter написал посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп.

"Потери среди мирного населения, в частности последние события в Гяндже, неприемлемы", - пишет он.