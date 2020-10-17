Отсутствие давления на Армению побуждает ее совершать новые преступления - помощник Президента Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Отсутствие политического и дипломатического давления на Армению, отсутствие осуждения действий этой страны побуждают ее к совершению новых преступлений.

Как сообщает Trend, об этом сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев на брифинге в Гяндже с участием представителей дипломатического корпуса.

Помощник Президента отметил, что целью организации визита дипломатов в Гянджу является их ознакомление на месте с военными преступлениями, совершенными Арменией против жителей Гянджи, всего азербайджанского народа. Реальные факты таковы, что армянские вооруженные силы атакуют азербайджанские города из воинских частей и с ракетно-артиллерийских баз, находящихся на территории Армении.

"С 4-го октября начались ракетные обстрелы Гянджи, в результате чего есть погибшие и раненые среди мирных жителей. Неделю назад было совершено такое же коварное нападение, густонаселенный район Гянджи был подвергнут удару баллистической ракетой СКАД. Следующее подобное нападение произошло этой ночью. Были разрушены гражданские объекты и дома. Самая большая трагедия заключается в том, что погибли мирные жители, в том числе дети. На этих территориях нет каких-либо военных баз. Армения атакует только мирных жителей. Согласно международному праву, эти действия Армении являются военным преступлением, террором против мирного населения. Это реализация Арменией в другом контексте после Ходжалинской трагедии 1992 года этнической чистки и геноцида азербайджанского народа. Мы призываем международное сообщество решительно осудить эти действия. Если есть преступление, то должно быть и наказание. Это должно быть обеспечено в межгосударственных отношениях. Мы с чувством сожаления отмечаем, что верховенство международного права в отношении захватнической политики Армении против Азербайджана до сегодняшнего дня не обеспечено", - сказал он.