Армения, убивавшая детей 30 лет назад в Ходжалы, продолжает делать то же самое - минобороны Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министерство национальной обороны Турции сделало заявление в связи с ракетным ударом Армении по азербайджанскому городу Гянджа в ночь на 17 октября, передает Trend со ссылкой на официальную страницу министерства в Twitter.

"Возможно, вы впервые видите это фото, но азербайджанцы живут с этим уже 30 лет. Армения, убивавшая младенцев 30 лет назад в Ходжалы, продолжает делать то же самое. Если есть люди, которые, увидев все это, могут молчать, то пусть молчат. Мы молчать не будем!" - говорится в публикации министерства.