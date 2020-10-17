Состоялся телефонный разговор главы МИД Азербайджана с турецким коллегой

БАКУ /Trend/ - 17 октября 2020 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

Министры обменялись мнениями о последней ситуации в регионе.

Глава МИД Азербайджана подчеркнул, что жестокая ракетная атака Армении на город Гянджа является грубым нарушением международного гуманитарного права и Женевских конвенций, преступлением против человечности и военным преступлением.

Глава МИД Турции решительно осудил нападения Армении на мирных жителей и выразил соболезнования семьям погибших и всему народу Азербайджана.

Джейхун Байрамов выразил благодарность братской Турции за то, что она всегда рядом с Азербайджаном и поддерживает справедливую позицию Азербайджана, основанную на международном праве.