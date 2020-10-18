Азербайджанские войска контролируют оперативную обстановку на всем фронте - минобороны (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - 17 октября, до объявления нового режима гуманитарного прекращения огня, оперативная обстановка на агдеринском и физули-гадрутском направлениях фронта в течение дня была относительно стабильной.
Как передает Trend, об этом сообщает Минобороны Азербайджана.
Согласно сообщению, в результате действий, осуществленных азербайджанской армией в течение вчерашнего дня, на различных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя живая сила противника, 2 станции наведения ЗРК С-300, 5 танков Т-72, 3 БМ-21 "Град", 2 РСЗО "Смерч", 1 гаубица Д-20 и 1 зенитная пушка КС-19, 6 единиц автомобильной техники.
"Наши войска контролируют оперативную обстановку на всем фронте".
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